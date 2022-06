La réponse de la baleine à bosse Piscine de la Durantière, 10 juillet 2022, Nantes.

2022-07-10

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : oui sur réservation tous publics

C’est une rencontre entre l’électro-acousticienne Aline Pénitot qui travaille la musicalité des sons de la nature et Olivier Adam, spécialiste-chercheur du chant de baleines, qui a donné naissance à un projet sonore incroyable à écouter les oreilles dans l’eau ! Et c’est en entendant un bassoniste improviser qu’Aline Pénitot, stupéfaite des similitudes avec les chants somptueux de baleine à bosse, imagine alors un concert mêlant leurs sonorités. Elle nous propose de flotter dans une piscine, les oreilles immergées, pour vivre une expérience sonore inoubliable. Plus qu’à un concert, c’est à un moment suspendu au plus près du vivant et du monde des océans qu’Aline nous invite ! Aline Pénitot : compositrice électroacoustiqueFlorian Gazagne : bassonisteEn partenariat avec la Direction des Sports de la Ville de Nantes et le Museum d’Histoire Naturelle, en présence des raconteurs de science. Ouverture des réservations le 22 juin

Piscine de la Durantière Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 24 90 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E111-piscine-de-la-durantiere 0251823770 https://www.auxheuresete.com/