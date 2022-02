LA REPOMPILLA La Mesón, 5 mars 2022, Marseille.

LA REPOMPILLA

La Mesón, le samedi 5 mars à 19:30

LA REPOMPILLA ▪️ Raquel Heredia « La Repompilla » est née à Malaga dans une famille d’artistes gitans, nièce de la célèbre cantaora la Repompa de Málaga, nom que sa mère Rafaela Reyes a adopté après sa mort. À l’âge de 8 ans, la famille a déménagé aux États-Unis où ils ont parcouru plusieurs villes du pays, et c’est à New York qu’ elle fait ses débuts en tant que danseuse travaillant dans des tablaos de Manhattan. A 18 ans, elle entame une tournée au Japon avec Juan Andrés Maya et à 19 ans elle s’installe à Madrid et continue de travailler dans les tablaos de la capitale, toujours en autodidacte car elle n’a pas étudié avec des professeurs de danse. Elle s’est produite dans de nombreux théâtres et festivals de flamenco à travers le monde, et a collaboré avec des artistes tels qu’Antonio Canales, El Farru, Antonio Molina « El Choro », Pepe Torres… Elle est actuellement encore artiste invitée dans des tablaos de flamenco tels que « El Cordobés », « La Casa del Arte », « Jardines de Zoraya », et est considérée comme l’une des danseuses les plus profondes de la scène actuelle. Distribution : Raquel Heredia « La Repompilla » – baile / Cristo Cortes – cante / Emilio Cortes – cante / Anton Fernandez – guitarra. Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=BwK2pwLRPok](https://www.youtube.com/watch?v=BwK2pwLRPok)… ▪️ Infos pratiques ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hmUK](https://urlz.fr/hmUK) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 17€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

17€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫FLAMENCO♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:30:00 2022-03-05T23:00:00