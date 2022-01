La Répéthèque : Parenthèse Onirique en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Venez vivre une expérience artistique inédite mêlant sophrologie, musique et méditation.

Parenthèse Onirique vous propose un voyage au sein de votre intériorité. Guidé par des exercices de respiration et de relaxation, vous accueillerez la musique et les textes avec votre propre subjectivité. Laissez-vous porter par cet univers doux et entrainant, empruntant autant à la chanson pop qu’à la soul.

Mené par Thomas Sainsily, sophrologue et artiste, Parenthèse Onirique renforce le lien entre art et mieux-être, émerveillement et guérison.

La bibliothèque vous ouvre ses portes pour un concert qui sera suivi d’un moment privilégié avec l’artiste.

Crédit photo : Maryana Lemak, Arto Marttinen. Design : Thomas Sainsily

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard de Port Royal Paris 75005

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

