Le samedi 30 avril 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

A l’occasion de la sortie de son nouvel opus Le festival des mots jolis, retrouvez l’artiste Michael Derotus pour un concert proposé par la bibliothèque Rainer Maria Rilke ! L’auteur-compositeur-interprète à la signature vocale douce et reconnaissable et dont le style musical oscille entre pop-rock, blues et chanson française fera voyager le public mélomane avec ses chansons élégantes et poétiques, de ses nouvelles compositions raffinées aux titres très appréciés de ses précédents albums. Embarquez dans son univers pour cette Répéthèque originale le 30 avril à partir de 18h. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

