Marché de Noël La Répara-Auriples, 14 décembre 2023, La Répara-Auriples.

La Répara-Auriples,Drôme

Producteurs locaux et artisans.

Buvette du Comité des fêtes et crêpes des producteurs

Participation RPI des écoles de Divajeu, d’Autichamp et de la Répara-Auriples.

2023-12-14 16:30:00 fin : 2023-12-14 19:30:00. .

La Répara-Auriples 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Local producers and craftsmen.

Comité des fêtes refreshment bar and crêpes from local producers

RPI participation from Divajeu, Autichamp and La Répara-Auriples schools

Productores y artesanos locales.

Refrescos del Comité des fêtes y crêpes de productores locales

Participación del RPI de las escuelas Divajeu, Autichamp y La Répara-Auriples

Lokale Produzenten und Kunsthandwerker.

Getränke des Festkomitees und Crêpes der Produzenten

Teilnahme RPI der Schulen von Divajeu, Autichamp und La Répara-Auriples

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme