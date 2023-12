SORTIE NATURE, LES OISEAUX CHANTEURS DU BOCAGE La Réorthe Catégories d’Évènement: La Réorthe

Début : 2024-03-13 09:00:00

fin : 2024-03-13 11:00:00 Sortie pour découvrir les oiseaux chanteurs du bocage.

Venez participer à cette sortie longeant le Lay, pour découvrir et apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux au fil des différents points d’écoute.

Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel régional du Marais poitevin . La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire

