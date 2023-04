Visite guidée : « Patrimoine investigation, enquêtes sur les monuments historiques » Place Albert Rigoulet, 11 juin 2023, La Réole.

Les guides conférenciers vous dévoilent les secrets des monuments historiques de La Réole. Saurez-vous les suivre jusqu’au bout ?.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Place Albert Rigoulet

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The guides reveal the secrets of the historical monuments of La Réole. Will you be able to follow them to the end?

Los guías desvelan los secretos de los monumentos históricos de La Réole. Serás capaz de seguirlos hasta el final?

Die Fremdenführer enthüllen Ihnen die Geheimnisse der historischen Bauwerke von La Réole. Können Sie ihnen bis zum Ende folgen?

