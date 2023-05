Spectacle « Voler prend 2 L » 8 Chemin de Peyreffite, 27 mai 2023, La Réole.

Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une « vraie fausse conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant.

Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps si majestueux, libres comme l’air ? Que disent-ils de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard ? Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit quand le corps lévite entre ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de se poser dans l’harmonie retrouvée.

Spectacle tout public.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

8 Chemin de Peyreffite Accueil de loisirs

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A passionate ornithologist tells in detail, in the form of a « real fake conference », the world of birds, dissects their habits and customs, and offers a touching, funny, instructive, surprising, and disturbing portrait.

Flying takes two Ls is an invitation to raise our eyes to the sky, we who live more and more with our heads bent towards the ground. What do birds have to teach us, these animals so fragile and vulnerable but at the same time so majestic, free as air? What do they say about us, about our planet, about our relationship with time, with nature, with fate, with chance? Flying takes two L’s begins where words soar, ends when the body levitates between sky and earth, takes its momentum in our winged dreams, tries to land in the harmony found.

Show for all audiences

Un ornitólogo apasionado cuenta en detalle, a modo de « falsa conferencia real », el mundo de los pájaros, disecciona sus hábitos y costumbres, y ofrece un retrato conmovedor, divertido, instructivo, sorprendente e inquietante.

Flying takes two Ls es una invitación a mirar al cielo, ya que cada vez vivimos con la cabeza más inclinada hacia el suelo. ¿Qué tienen que enseñarnos los pájaros, estos animales tan frágiles y vulnerables pero al mismo tiempo tan majestuosos, libres como el aire? ¿Qué dicen de nosotros, de nuestro planeta, de nuestra relación con el tiempo, la naturaleza, el destino y el azar? Flying takes two L’s comienza donde las palabras se elevan, termina cuando el cuerpo levita entre el cielo y la tierra, despega en nuestros sueños alados, intenta aterrizar en una armonía recién descubierta.

Espectáculo para todos los públicos

Ein leidenschaftlicher Ornithologe erzählt in Form eines « echten Scheinvortrags » ausführlich von der Welt der Vögel, nimmt ihre Sitten und Gebräuche auseinander und präsentiert ein rührendes, lustiges, lehrreiches, überraschendes und beunruhigendes Porträt.

Fliegen nimmt zwei L ist eine Einladung, den Blick zum Himmel zu heben, während wir immer mehr mit dem Kopf zum Boden geneigt leben. Was können wir von den Vögeln lernen, diesen Tieren, die so zerbrechlich und verletzlich, aber gleichzeitig so majestätisch und frei wie der Himmel sind? Was sagen sie über uns, unseren Planeten, unsere Beziehung zur Zeit, zur Natur, zum Schicksal, zum Zufall? Voler prend deux L beginnt dort, wo die Worte schweben, und endet, wenn der Körper zwischen Himmel und Erde schwebt, in unseren geflügelten Träumen Schwung aufnimmt und versucht, sich in der wiedergefundenen Harmonie niederzulassen.

Aufführung für alle Zuschauer

