Concert Sweet Folk/FR 33 rue Armand Caduc, 20 mai 2023, La Réole.

Venez prendre un verre et écouter Digitale Sauvage feat Sammy Decoster à la petite Populaire. Divertissement et convivialité seront au rendez-vous !.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

33 rue Armand Caduc

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come have a drink and listen to Digitale Sauvage feat Sammy Decoster at the Petite Populaire. Entertainment and conviviality will be the order of the day!

Venga a tomar una copa y a escuchar a Digitale Sauvage con Sammy Decoster en el Petite Populaire. La diversión y la convivencia estarán a la orden del día

Kommen Sie auf ein Getränk und hören Sie Digitale Sauvage feat Sammy Decoster in der Petite Populaire. Unterhaltung und Geselligkeit stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers