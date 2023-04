Soirée Franco-Anglo-Italienne Amicale laïque, 12 mai 2023, La Réole.

L’association des familles du Réolais vous invite pour une soirée Franco-Anglo-Italienne, avec un quizz sur l’Italie, un repas italien et des animations musicale. Un occasion de se retrouver et de découvrir la culture italienne.

Repas sur réservation.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Amicale laïque Avenue Gabriel Chaigne

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Réolais family association invites you to a Franco-Anglo-Italian evening, with a quiz on Italy, an Italian meal and musical entertainment. An opportunity to get together and discover the Italian culture.

Meal on reservation

La asociación familiar Réolais le invita a una velada franco-anglo-italiana, con un concurso sobre Italia, una comida italiana y animación musical. Una ocasión para reunirse y descubrir la cultura italiana.

Comida previa reserva

Der Familienverband des Réolais lädt Sie zu einem französisch-englisch-italienischen Abend mit einem Quiz über Italien, einem italienischen Essen und musikalischer Unterhaltung ein. Eine Gelegenheit, sich zu treffen und die italienische Kultur zu entdecken.

Essen auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-04-05 par OT de l’Entre-deux-Mers