La Réole

Concert voix feminines Esplanade Charles de Gaulles, 6 mai 2023, La Réole. Concerts de voix féminines sous la direction de Pierre Goumarre.

Orgue : Martin Tembremande..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Esplanade Charles de Gaulles Prieuré des Bénédictins

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concerts of female voices under the direction of Pierre Goumarre.

Organ : Martin Tembremande. Conciertos para voces femeninas bajo la dirección de Pierre Goumarre.

Órgano: Martin Tembremande. Konzerte von Frauenstimmen unter der Leitung von Pierre Goumarre.

Konzerte von Frauenstimmen unter der Leitung von Pierre Goumarre.

Orgel: Martin Tembremande.

