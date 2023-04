Balade urbaine « Ma ville en chantier » Place Albert Rigoulet, 11 avril 2023, La Réole.

La ville s’embellit, se transforme, se réinvente chaque jour et encore plus en ce moment ! Les guides conférenciers vous donnent rendez-vous pour de nouvelles balades urbaines par quartier à la découverte du patrimoine et au cœur du projet de ville.

Durée : environ 45 minutes

RDV Place Albert Rigoulet.

2023-04-11 à ; fin : 2023-04-11 16:00:00. EUR.

Place Albert Rigoulet

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The city is beautifying, transforming and reinventing itself every day, and even more so at the moment! Our guides will take you on new urban walks by district to discover the heritage and the heart of the city project.

Duration: about 45 minutes

RDV Place Albert Rigoulet

La ciudad se embellece, se transforma y se reinventa cada día, ¡y más en estos momentos! Nuestros guías estarán encantados de llevarle por los nuevos paseos urbanos de cada distrito para descubrir el patrimonio y el corazón del proyecto de la ciudad.

Duración: unos 45 minutos

RDV Plaza Albert Rigoulet

Die Stadt wird jeden Tag verschönert, umgestaltet und neu erfunden, und in diesem Moment sogar noch mehr! Die Fremdenführer laden Sie zu neuen Stadtspaziergängen in den einzelnen Stadtvierteln ein, um das Kulturerbe zu entdecken und das Herzstück des Stadtprojekts zu erkunden.

Dauer: ca. 45 Minuten

RDV Place Albert Rigoulet

Mise à jour le 2023-04-12 par OT de l’Entre-deux-Mers