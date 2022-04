La Rentrée littéraire de Gilles Defacque et autres parlures La Ferme du Bocquiau Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Y’a-t-il une place pour une littérature burlesque ? Voire loufoque ou comique ? Une **lecture-spectacle** composée de textes et poèmes extraits de La Rentrée Littéraire de Gilles Defacque et de Parlures, en voix par **Gilles Defacque** et en musique par **Nono** (Arnaud Van Lancker du Tire-Laine), les deux complices de toujours. Au répertoire vous pourrez découvrir et redécouvrir : Calaferte, Sepulveda, Quint, Bukowski…. _Écriture et Mise en scène : Gratoilles Defacques. Accordéon : Arnaud Van Lancker_ _Production Le Prato_ **Tout public. Durée : 1h20 min**

La Ferme du Bocquiau rue du bocquiau 59320 HAUBOURDIN Haubourdin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T19:00:00 2022-04-26T20:20:00

