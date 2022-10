La Rentrée Grands Formats 2022, 23 novembre 2022, .

La Rentrée Grands Formats 2022



2022-11-23 – 2022-11-23

EUR Grands Formats est la fédération des grands ensembles et collectifs de jazz et de musiques improvisées français. Elle s’engage pour la diffusion et la visibilité des musiques jazz et improvisées en grande formation et en collectifs, qui constitue l’un de ses principaux objectifs.

Pour cela, elle organise notamment annuellement la Rentrée Grands Formats, un mois de valorisation des concerts de ses membres. Ce temps fort permettra notamment au public de découvrir un concert en grande formation le 24 novembre au Théâtre du Bois de l’Aune et pour la toute première fois, une soirée mettant à l’honneur des groupes issus des collectifs membres de la fédération, le 23 novembre, au Petit Duc.

La programmation choisie permettra de donner un aperçu de leur diversité par la voie de trois représentations successives : le duo Alexandre Herer/Juliette Meyer, qui enregistrera prochainement son premier album avec le collectif Onze Heure Onze, Daumenkino trio, qui représentera le Capsul Collectif et le quintet Theorem of Joy, issu du collectif Déluge.





● Alexandre Herer et Juliette Meyer duo

● Daumenkino trio : Maxime Bobo : saxophone ténor & effets | Jean-Jacques Goichon : contrebasse & effets | Étienne Ziemniak : batterie & effets

● Theorem of Joy : Thomas Julienne : contrebasse – composition | Ellinoa : chant | Héloïse Lefebvre : violon | Antonin Fresson : guitare | Tom Peyron : batterie

Grands Formats et le Petit Duc seront donc heureux de vous accueillir au cours de cette « soirée collectifs » inédite, qui constituera l’un des événements majeurs pour le jazz et les musiques improvisées en grand ensemble et en collectif de 2022.

dernière mise à jour : 2022-10-12 par