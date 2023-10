La rentrée étudiante de Paris Salon de l’Hôtel de Ville Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 18h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Participez a une soirée unique avec un escape game géant, des performances artistiques et un concert !

Cher·ère étudiants intrépides,

Vous qui arrivez dans la capitale, préparez-vous à une aventure époustouflante qui va pimenter votre rentrée comme jamais auparavant ! La Maison Étudiante vous invite à un événement exclusif qui vous transportera dans un univers d’art, de mystère et de défi.

Plongez dans l’énigme de l’Hotel de ville

Imaginez : les majestueuses portes de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville se sont refermées mystérieusement, vous laissant avec un sentiment d’anticipation dans l’air. Que se cache-t-il derrière ces portes verrouillées ? Des rumeurs circulent, des murmures chuchotent : une étrange présence, un secret enfoui… La nature elle-même serait-elle impliquée ? ️

Une Expérience Immersive et Connectée

Grâce à votre esprit d’équipe testez votre ingéniosité et plonger au cœur d’un challenge captivant. L’Escape Game de la ME vous invite à explorer le “Salon des Arcades”, où se croisent histoire, art et… énigmes.

Vous serez mis au défi de résoudre des énigmes, sur la thématique brulante de la transition écologique, tout en explorant les services de la Ville de Paris et les associations étudiantes dans une ambiance unique.

Infos Pratiques

Date : 26 Octobre

Lieu : Hôtel de Ville de Paris

Heure : Des 18h !

Débloquez le Mystère, et entrez dans la danse !

1. FADE, La Cage (au sein de l’Escape Game) – Performance Théâtre & Audiovisuel ️

Description du projet : Explorez une performance théâtrale et audiovisuelle immersive au cœur de l’escape game créart’up.

2. Lyerre, Compagnie L’êttre-Louve – Performance Danse

Description du projet : Il s’agit d’une performance mêlant danse, musique et nature. Avec Louise Soulié – Dubol danseuse et chorégraphe, Mathilde Grangerat scénographe végétale et danseuse, Lili Baker – Waeckerlé danseuse et Rui Owada DJ électrique..

Heure du show : 19h00

3. Les Muses Tanguent – Fanfare dans les Escaliers d’Honneur

Description du projet : Assistez à une fanfare époustouflante qui résonnera dans les majestueux escaliers d’honneur.

4. Col en Fleurs – Concert en Groupe

Description du projet : Vibrez au son de la musique avec le groupe Col en Fleurs, composé de 2 chanteuses, 1 guitariste chanteur et 1 human beat maker. (Ils ont également assuré la première partie d’Oxmo Puccino et ont participé à Destination Eurovision en 2020.)

5. Alex&Annie – DJ Set

Description du projet : Terminez la soirée en beauté avec un DJ set électrisant !

Salon de l’Hôtel de Ville Pl. de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : https://mie.paris.fr/la-rentree-etudiante-de-paris/ +33149966530 maisonetudiante@paris.fr https://www.facebook.com/mieparis https://www.facebook.com/mieparis https://mie.paris.fr/la-rentree-etudiante-de-paris/

La maison étudiante La rentrée étudiante de Paris