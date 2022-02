La rentrée du Vignoble à Vélo Complexe Sportif Mouzillon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Du vélo et des animations gratuites pour toute la famille ! ———————————————————– Après 2 ans d’absence, la **rentrée du Vignoble à Vélo** est de retour le dimanche 4 septembre 2022. Le circuit vélo d’environ 20 km vous emmènera à la découverte des richesses du territoire entre Mouzillon et le Pallet. Une multitude d’animations sont au programme : concerts, chasse au trésor, activités sportives, découverte nature… tout en profitant des dégustations des produits locaux !

Entrée libre

