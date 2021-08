Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste La rentrée du tennis ! Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La rentrée du tennis ! 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 17:00:00 au stade municipal SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Inscription au club de tennis. Tarifs :

adhésion : jeune 50€ / an – adulte 100€ / an

école de tennis : 90€ / an (30 cours, 1h30/cours) tennisclubdelaneste@sfr.fr +33 6 72 10 85 94 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

