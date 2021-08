Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes La rentrée du Numérique : Quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen ? EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com(lien de connexion fourni une fois inscrit) Webinaire. À l’occasion de cet évènement en ligne, la Maison de l’Europe – Europa Nantes et Pop’ Média vous proposent un aperçu des outils disponibles à l’échelle européenne pour susciter la participation citoyenne et le débat.Plusieurs intervenants, experts de la thématique s’interrogeront notamment sur comment à l’échelle locale, les citoyen·ne·s peuvent contribuer à la démocratie européenne. À l’heure où la Conférence sur l’Avenir de l’Europe et sa plateforme dédiée ont été lancées, nous ferons un focus sur cet outil inédit dont les citoyen·ne·s peuvent s’emparer pour donner leur avis. Le numérique étant une des priorités de la Commission Européenne, nous avons à cœur de mettre en avant la dimension européenne pour comprendre l’impact qu’elle peut avoir sur les usages quotidiens. La Maison de l’Europe – Europa Nantes active le réseau des acteurs à vocation européenne sur le territoire de la Loire Atlantique et sensibilise les citoyen·ne·s aux politiques publiques de l’Union Européenne.Pop’ Média est un média qui agit en faveur de la citoyenneté dans une démarche humaniste, d’éducation populaire et d’éducation aux médias. Dans le cadre de Nantes Digital Week EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

