La rentrée du FLOW ! maison Folie moulins, 15 septembre 2021, Lille.

La rentrée du FLOW !

maison Folie moulins, le mercredi 15 septembre à 18:30

Entre claques artistiques et avalanche Hip hop, le choix va être difficile à la rentrée : retrouvez-nous sur une vingtaine de projets d’ici Noël. On vous tricote une nouvelle saison avec beaucoup d’amour et de belles collabs : à l’avant, des spectacles, des concerts, des projections. Plus en sous marin : un cycle de formation renforcé en danse et une préfiguration de formations en Rap et graff, des résidences. La rentrée c’est aussi le retour des rendez-vous réguliers, des créneaux de pratique libre, des studios de danse et musique à la loc. Pour vous guider dans ce slalom eclectique, on vous présente nos coups de coeurs en flash (demi heure, pas plus) ! Comme un bonheur n’arrive jamais seul, on couple cette présentation avec le retour des mix myself and I ! Pour l’occas’, on met les petits plats dans les grands et on confie les platines à monsieur Jimmy Jay. Là, à la bien dans la cour de la maison Folie Moulins. On sait pas vous, mais nous, on aime bien la rentrée.

Gratuit

présentation de saison suivi du Mix Myself and I avec Jimmy Jay

maison Folie moulins 47 Rue d’Arras, 59000 Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T23:59:00