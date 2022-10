La rentrée du Ciné Club Social Centre Paris Anim’ Montparnasse, 21 octobre 2022, Paris.

Le Ciné-Club Social fait sa rentrée et pour cette occasion, nous nous sommes associés avec le Réseau Éducation Populaire pour vous proposer un triptyque autour d’un droit fondamental : le système des retraites. Nous vous proposons trois animations sous trois formes différentes dont l’objectif est d’en apprendre plus et d’en sortir avec un regard éclairé pour mieux saisir les enjeux des réformes à venir.

Qu’est-ce que le Ciné-Club Social ?

Le ciné-club social est un projet qui a vu le jour en 2018 avec l’objectif de relier le 7ème art et la réflexion en étant du coup en parfaite cohérence avec la culture de notre centre. La devise du Ciné-Club est « Utiliser le cinéma comme fenêtre sur notre monde ». Nous avons eu l’occasion de questionner le public sur divers sujets depuis sa création : la banalisation et la dangerosité de l’extrême-droite, le devoir de mémoire la légitimité de la violence ou le droit à l’avortement entre autres.

Trois animations, trois dates :

Ciné-Club Social : La Sociale de Gilles Perret (France, 2016)

Le vendredi 21 octobre à 19h – Gratuit sans inscription.

Synopsis : en racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héro·ine·s oublié·e·s, mais aussi à une utopie toujours en marche et dont bénéficient 66 millions de Français.e.s. Toute interruption de travail concerne la sécurité sociale que ce soit les accidents du travail, les maladies, la maternité, le chômage ou encore la vieillesse. Ce film, sorti il y a 6 ans, reste dans l’ère du temps et d’intérêt public , d’autant plus aujourd’hui.

Projection suivie d’un débat animé avec le Réseau Éducation Populaire.

Conférence : Comprendre le système des retraite

Le vendredi 18 novembre à 19h – Gratuit sans inscription.

Il sera présenté l’histoire des retraites, ses avancées puis les reculs du système des retraites jusqu’à nos jours. « On présentera les faux raisonnements du gouvernement en s’appuyant sur les données officielles et notamment du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Comme le système des retraites n’est pas en crise, nous montrerons alors pourquoi il y a une à deux réformes par décennie. Nous expliquerons que les faux raisonnements du gouvernement sont crus par une partie du public ce qui pousse le gouvernement et les médias dominants à perpétrer ses « fake news » Puis, nous présenterons un projet à discuter et on débattra sur les conditions pour le réaliser. » – Réseau Éducation Populaire

Atelier participatif : Réfléchir le système des retraites

Le vendredi 2 décembre à 19h

À l’aide de supports, et par petits groupes, le public est invité à réfléchir et à débattre autour de quatre problématiques liées au système des retraites en utilisant la méthode de la conférence sans conférencier.

