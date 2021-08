Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne La rentrée des P’tits Curieux, club de lecture pour enfants – Samedi 11 septembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 11 septembre à 10:30

C’est l’heure des retrouvailles à la médiathèque pour nos P’tits Curieux (8-11 ans) ! Pour bien débuter l’année, venez découvrir les dernières nouveautés du secteur jeunesse. Romans pour enfants, documentaires, livres, CD : il y en aura pour tous les goûts. Ce sera aussi l’occasion pour les enfants de présenter leurs coups de coeur de l’été autour d’un goûter. Vous avez envie de tenter l’aventure ? _De 8 à 11 ans_ _Activité gratuite_

Sur réservation

Découvrez les nouveautés de la rentrée à la médiathèque, club de lecture pour les enfants (8-11 ans). Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet

2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T12:00:00

