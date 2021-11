Lyon Palais de Justice des 24 Colonnes Métropole de Lyon La rentrée des Luttes Palais de Justice des 24 Colonnes Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

4 SEPTEMBRE : LA RENTRÉE DES LUTTES À LYON – Rendez-vous à 14h00 devant le palais de justice des 24 colonnes (Vieux-Lyon). – ➡️ Ce samedi 4 septembre à Lyon marquera la rentrée des luttes après un été mouvementé, sur fond de lutte contre le pass sanitaire. ➡️ La lutte ne se résume pas qu’au pass sanitaire, les réformes des retraites et de l’assurance chômage, la loi séparatisme et la loi sécurité globale, les licenciement en masse, la lutte contre l’extrême-droite, le dérèglement climatique.. sont tant d’autres raisons de se mobiliser. ➡️ Nous vous attendons nombreux et nombreuses ce samedi dans la rue. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination ! Rendez-vous à 14h00 devant le palais de justice des 24 colonnes Palais de Justice des 24 Colonnes Place Paul Duquaire, 69005 Lyon, France Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

