La rentrée des classes les 4 écluses,association Arts Scéniques Rocks, 18 septembre 2021, Taillebourg.

La rentrée des classes

les 4 écluses, association Arts Scéniques Rocks, le samedi 18 septembre à 12:00

Les 4Ecluses fêtent le patrimoine en ouvrant ses portes le temps d’un après-midi convivial et familial. Profitez-en pour (re)découvrir l’îlot des 4Ecluses, écrin de verdure entouré de canaux et situé en plein centre-ville de Dunkerque. Ponctuées de performances musicales, des visites guidées et accessibles à tous et toutes seront proposées aux visiteurs. Vous explorerez les coulisses de la salle de concert, visiterez ses studios de répétition et d’enregistrement, apprendrez l’histoire de son association et des projets qui l’animent. Un moment convivial sous le signe de la musique !

sur réservation

les 4 écluses,association Arts Scéniques Rocks îlots des 4écluses 1 rue de la cunette 59140 Dunkerque Taillebourg Lot-et-Garonne



