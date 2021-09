Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques La rentrée des ateliers Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

La rentrée des ateliers Pau, 2 septembre 2021, Pau. La rentrée des ateliers 2021-09-02 17:00:00 – 2021-10-02 20:00:00 L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur

Pau Pyrénées-Atlantiques C’est la rentrée des ateliers de l’Art Scène Théâtre!

Venez visiter l’Art Scène, rencontrer les animateurs de notre nouvelle saison lors de nos portes ouvertes LE JEUDI 2 SEPTEMBRE de 17h00 à 20h00. C’est la rentrée des ateliers de l’Art Scène Théâtre!

Venez visiter l’Art Scène, rencontrer les animateurs de notre nouvelle saison lors de nos portes ouvertes LE JEUDI 2 SEPTEMBRE de 17h00 à 20h00. +33 5 59 00 09 49 C’est la rentrée des ateliers de l’Art Scène Théâtre!

Venez visiter l’Art Scène, rencontrer les animateurs de notre nouvelle saison lors de nos portes ouvertes LE JEUDI 2 SEPTEMBRE de 17h00 à 20h00. L’art Scène Théâtre dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse L'Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Ville Pau lieuville 43.30188#-0.37189