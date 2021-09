Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise La rentrée des associations Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

La rentrée des associations Nogent-sur-Oise, 11 septembre 2021, Nogent-sur-Oise. La rentrée des associations 2021-09-11 – 2021-09-11

Nogent-sur-Oise Oise Vous hésitez encore sur l’activité à pratiquer dès la rentrée prochaine ?

Ne manquez pas “La rentrée des associations”, samedi 11 septembre, aux abords du Gymnasion, de 14h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles associations, de se décider pour pratiquer un sport, de faire le choix d’une activité artistique… Vous hésitez encore sur l’activité à pratiquer dès la rentrée prochaine ?

Ne manquez pas “La rentrée des associations”, samedi 11 septembre, aux abords du Gymnasion, de 14h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles associations, de se décider pour pratiquer un sport, de faire le choix d’une activité artistique… +33 3 44 66 30 30 https://www.nogentsuroise.fr/?filter_tag[0]= Vous hésitez encore sur l’activité à pratiquer dès la rentrée prochaine ?

Ne manquez pas “La rentrée des associations”, samedi 11 septembre, aux abords du Gymnasion, de 14h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles associations, de se décider pour pratiquer un sport, de faire le choix d’une activité artistique… nogent sur oise dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Ville Nogent-sur-Oise lieuville 49.27505#2.46552