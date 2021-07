La Rentrée de l’Industrie 31 Août Afpa Châtellerault 205 Gd Rue de Châteauneuf,86100 Châtellerault, 31 août 2021, Châtellerault.

La **Rentrée de l’Industrie** se déroulera le **Mardi 31 Août** prochain à partir de 14 heures dans les locaux du centre Afpa de Châtellerault. À cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec les entreprises de la région qui recrutent, découvrir les formations en lien avec la filière industrie, échanger avec les formateurs et les stagiaires mais aussi visiter les plateaux techniques sur lesquels nos apprentis se forment à ces métiers : **Technicien de Production Industrielle** **Electromécanicien de Maintenance Industrielle** **Opérateur Régleur en Usignage** **Tourneur sur Machines Conventionnelles et à commandes Numériques** **Fraiseur sur Machines Conventionnelles et à commandes Numériques Tuyauteur** **Technicien chaudronnier** Le centre de Châtellerault est spécialisé dans l’apprentissage des formations en lien avec l’industrie et vous permettra de vous former à ces métiers qui ne connaissent pas la crise et qui sont encore très recherchés dans la région. N’hésitez donc pas à venir nous rendre visite lors de cette après-midi de découverte; nos équipes se feront un plaisir de vous faire découvrir ces métiers et vous en apprendre davantage sur la filière et les débouchés qui peuvent s’offrir à vous ! _Adresse du centre Afpa de Châtellerault : 205 Gd Rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault_

