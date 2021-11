La rentrée de l’Académie de Versailles avec intervention du chancelier Xavier Darcos sur : « l’Institut de France au XXIe siècle » Hôtel de Ville, 24 novembre 2021, Versailles.

La rentrée de l’Académie de Versailles avec intervention du chancelier Xavier Darcos sur : « l’Institut de France au XXIe siècle »

Hôtel de Ville, le mercredi 24 novembre à 17:30

L’Académie des sciences morales des arts et des lettres de Versailles a été créée en 1834 et réunit, comme les 30 autres académie de province, des écrivains, historiens, musiciens, peintres et sculpteurs et tous les acteurs du monde de la culture, non seulement pour approfondir leurs connaissances par des échanges mutuels mais également, et surtout, pour les mettre à la disposition des Versaillais et généralement des habitants d’Île-de-France. Cette année nous accueillons le chancelier Xavier Darcos, agrégé de l’université, qui a exercé les fonctions de professeur, de maire, de sénateur, de conseiller régional, de directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale, de ministre délégué à l’enseignement scolaire puis à la coopération et au développement de la francophonie, d’ambassadeur, puis de ministre de l’éducation nationale et ensuite de ministre du travai. il a été élu à l’académie des sciences morales, en est devenu secrétaire perpétuel puis Chancelier de l’institut.

Entrée libre sur inscription préalable obligatoire; le passe sanitaire sera demandée à l’entrée ; il est conseillé d’arriver 25 à 30 minutes à l’avance

La rentrée de l'Académie de Versailles, créée en 1834 avec intervention du chancelier Xavier Darcos sur : « l'Institut de France au XXIe siècle ». L'objectif de l'académie: la diffusion de la culture

Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



