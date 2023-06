REPAIR CAFE La rênoverie Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey REPAIR CAFE La rênoverie Ambérieu-en-Bugey, 24 juin 2023, Ambérieu-en-Bugey. REPAIR CAFE Samedi 24 juin, 10h00 La rênoverie Votre objet électrique préféré ne répond plus de rien? Venez vous réconcilier avec lui! L’équipe de bénévole du collectif du Repair Café d’Ambérieu-en-Bugey vous accueille à la MJC et vous accompagne pour la remise en service de votre petit électro-ménager, téléphone, ordinateur, etc… En partenariat avec la MJC d’Ambérieu et La Rênoverie. La rênoverie 85 avenue de la Libération Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

