En ligne, le jeudi 5 mai à 18:00

La rénovation d’une maison de 1950 en logement basse consommation à Lomme ————————————————————————- Notre Conseiller FAIRE s’est lancé dans une rénovation performante de son logement. Lors de cette animation en ligne, il vous propose de faire le tour des travaux engagés et réalisés, et de partager avec vous son retour d’expérience. Animé par un conseiller France Rénov de la MRES **→ Jeudi 05 mai 2022 de 18h à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/7SA33ASX2e59YtAx8](https://forms.gle/7SA33ASX2e59YtAx8) vous recevrez, la veille ou le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T19:00:00

