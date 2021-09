La rénovation du Museon, une affaire de design Arles, 9 septembre 2021, Arles.

La rénovation du Museon, une affaire de design 2021-09-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-09 19:30:00 19:30:00 Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Muséographie, vitrines, agencements d’espaces et mobiliers peuvent également

s’envisager sous l’angle du design. Cette traversée des nouveaux espaces du musée rénové, dans un dialogue entre la direction du musée et l’architecte Michel Bertreux animé par Lionel Jarmasson, soulèvera les questionnements qui ont prévalu à la rénovation, entre musée du musée et création contemporaine.



Renseignements au 04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr

Dans le cadre de France Design Week, en partenariat avec le Pôle Culture et Patrimoines, une visite du musée avec l’architecte de la rénovation du musée, Michel Bertreux, la directrice par interim Aurélie Samson et le designer Lionel Jarmasson.

http://www.museonarlaten.fr/

