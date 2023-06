Exposition : Lever de Rideau Olympia de Pascal Dacasa La renouée Gentioux-Pigerolles, 1 juillet 2023, Gentioux-Pigerolles.

Gentioux-Pigerolles,Creuse

En partenariat avec la médiathèque de Royère et Le Volubilis, une exposition des œuvres de Pascal Dassa sera visible sur plusieurs lieux: à la médiathèque de Royère de Vassivière, au Volubilis à Faux La Montagne et à La Renouée à Gentioux..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

La renouée

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Royère media library and Le Volubilis, an exhibition of Pascal Dassa’s work will be on view at several venues: the Royère de Vassivière media library, Le Volubilis in Faux La Montagne and La Renouée in Gentioux.

En colaboración con la mediateca Royère y Le Volubilis, una exposición de la obra de Pascal Dassa podrá verse en varios lugares: la mediateca Royère de Vassivière, Le Volubilis en Faux La Montagne y La Renouée en Gentioux.

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von Royère und Le Volubilis wird eine Ausstellung mit Werken von Pascal Dassa an mehreren Orten zu sehen sein: in der Mediathek von Royère de Vassivière, im Volubilis in Faux La Montagne und in La Renouée in Gentioux.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Lac de Vassivière