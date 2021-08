La rencontre « Prévenir la maladie d’Alzheimer : une utopie ? » en direct d’un plateau télé à Lyon, 14 septembre 2021, Lyon.

La rencontre « Prévenir la maladie d’Alzheimer : une utopie ? »

en direct d’un plateau télé à Lyon, le mardi 14 septembre à 09:30

### TROISIÈME RENCONTRE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE Après deux rencontres à Nice et Nantes dédiées à la société inclusive et à l’accompagnement, le collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir poursuit son cycle de rencontres territoriales avec un nouveau rendez-vous sur le thème de la prévention. Avec le concours du Pr Pierre Krolak-Salmon, neurologue et gériatre aux Hospices Civils de Lyon, la rencontre insistera sur la nécessité de renforcer la prévention primaire pour retarder l’apparition des troubles cognitifs, gagner des années de vie en bonne santé cognitive et diminuer la prévalence de la maladie d’Alzheimer. Organisée en plateau depuis Lyon, la rencontre sera retransmise gratuitement sur la plateforme Alzheimer-ensemble.fr et les participants pourront interagir en direct via un tchat. **Participeront à la rencontre :** **Pr Pierre KROLAK-SALMON,** Neurologue, Chef du service de médecine du vieillissement des Hospices Civils de Lyon **Hélène JACQUEMONT,** Présidente de la Fondation Médéric Alzheimer **Pr Bruno VELLAS,** Chef du service de gériatrie du CHU de Toulouse et responsable du projet ICOPE **Frédérique DECHERF,** Directrice de l’action sociale de l’Agirc-Arrco **Benoît DURAND,** Directeur délégué de France Alzheimer **Pr Olivier GUÉRIN**, Président de la SFGG

