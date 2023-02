La Rencontre PASSAGE VERS LES ETOILES – PS, 8 février 2023, PARIS.

La Rencontre PASSAGE VERS LES ETOILES – PS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-15 20:00. Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Qui de l'extravagante Suzy ou de la cérébrale Simone sera la plus impitoyable ? Jusqu'à la dernière minute on promet de vous surprendre !" "Elles détestent s'aimer et aiment se détester… Ces 2 femmes, que tout oppose en apparence, nous entraînent dans un jeu de dupe et de fausses pistes, dans cette comédie policière dans laquelle l'auteur réussit le tour de force de faire, à la fois rire, sourire et réfléchir ! Qui de l'extravagante Suzy ou de la cérébrale Simone sera la plus impitoyable ? Entre réminiscences, vacheries, confessions, elles se promènent dans la nuit : de la loge de Simone au luxueux appartement de Suzy où enfin, l'on croit voir les masques tomber. Pourtant… jusqu'à la dernière minute on promet de vous surprendre ! Après leur succès au Grand Point Virgule et au théâtre des Béliers Parisiens en 2022, Simone et Suzy reviennent vous surprendre et vous détendre les zygomatiques !" Avec Christel Cloteaux et Christine Rolland-Ducrest

PASSAGE VERS LES ETOILES – PS PARIS 17, CITE JOLY 75011

.2023-02-15.

