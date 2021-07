La rencontre des manades, à Raphèle arènes Pierre-Plantevin, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Julien.

La rencontre des manades, à Raphèle

arènes Pierre-Plantevin, le vendredi 16 juillet à 21:30

Le Comité des Fêtes de la Jeunesse Raphéloise organise La Rencontre des Manades dont le trophée est dédié à Augustin Camarasa. Il s’agit de la deuxième édition de ces olympiades camarguaises opposant cinq manades dans trois épreuves différentes. Deux gardians de chacune d’elles réalisent donc une ferrade en piste, un saut de cheval à taureau et une attente au fer. À l’issue de celles-ci, les jurys soumettent leurs notes et un classement en ressort, mettant en avant la qualité du travail des gardians et donc la manade vainqueur, représentée par ses deux participants. Un hommage est rendu cette année au manadier Freddy Clément. L’entrée générale est fixée à 10€, le demi-tarif (enfants de 3 à 11 ans) est à 5€, et le tarif membre de l’association est à 6€ (sur présentation de la carte, qui peut également être vendue sur demande ce soir-là, au prix de 10€. Elle offre des tarifs réduits sur tous les événements payants, et des boissons offertes sur les événements gratuits). Dans le cadre du respect de la lutte contre la pandémie, des solutions hydroalcooliques seront à disposition dans les arènes. La buvette dispose d’un sens de circulation et le masque est vivement conseillé (distribution gratuite à l’entrée).

plein tarif adulte : 10 € – enfant : 5 €

Les gardians de cinq manades se rencontrent dans les arènes du village autour d’épreuves d’adresse.

arènes Pierre-Plantevin Raphèle Saint-Julien Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T21:30:00 2021-07-16T23:59:00