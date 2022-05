La Rencontre des Arts Huriel Huriel Catégories d’évènement: Allier

Huriel Allier Un rendez- vous à ne pas manquer ! De nombreux artisans d’art seront là pour présenter leurs savoir-faire et offrir des démonstrations : émailleur d’art, verrier, maroquinier, céramiste, bijoutier, brodeuse d’art, campaniste etc tourisme@cc-pays-huriel.com +33 6 33 47 55 03 Huriel

