La rencontre de la résidence et la défense autour de Charles V (fin du XIVe siècle ) Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La rencontre de la résidence et la défense autour de Charles V (fin du XIVe siècle ) Aix-en-Provence, 28 février 2022, Aix-en-Provence. La rencontre de la résidence et la défense autour de Charles V (fin du XIVe siècle ) Le cube, salle le plateau / Faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-02-28 14:30:00 – 2022-02-28 16:00:00 Le cube, salle le plateau / Faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Le retour de la résidence dans le donjon est lié à une première Renaissance chez les princes à la fleur de lys, qui veulent désormais jouir de la vue sur leur jardin et sur le paysage, valoriser les escaliers d’apparat où ils ne veulent plus croiser de combattants, développer des espaces privatifs confortables et sûrs. Le retour de la résidence dans le donjon est lié à une première Renaissance chez les princes à la fleur de lys. Conférence animée par Nicolas Fauchère Professeur d’art et archéologie Moyen-Âge, AMU/CNRS Le retour de la résidence dans le donjon est lié à une première Renaissance chez les princes à la fleur de lys, qui veulent désormais jouir de la vue sur leur jardin et sur le paysage, valoriser les escaliers d’apparat où ils ne veulent plus croiser de combattants, développer des espaces privatifs confortables et sûrs. Le cube, salle le plateau / Faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Le cube, salle le plateau / Faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman Ville Aix-en-Provence lieuville Le cube, salle le plateau / Faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La rencontre de la résidence et la défense autour de Charles V (fin du XIVe siècle ) Aix-en-Provence 2022-02-28 was last modified: by La rencontre de la résidence et la défense autour de Charles V (fin du XIVe siècle ) Aix-en-Provence Aix-en-Provence 28 février 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône