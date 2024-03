La rencontre Brassens, Brel, Ferré Chaveignes, dimanche 28 juillet 2024.

La rencontre Brassens, Brel, Ferré Chaveignes Indre-et-Loire

Dimanche

Souvenez-vous cette soirée du 6 janvier 1969 où ces géants se sont retrouvés pour une première et unique occasion. Un genre de Yalta de la chanson organisée par Europe 1. Voici le point de départ de cette soirée que nous propose M. Beaufils, Ph. Guillemoteau et J. Le Poittevin, entamée avec respect mais qui peut très vite chavirer dans le rire et la surenchère, des domaines que maîtrisent bien les interprètes de La Rencontre . 1414 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 17:30:00

fin : 2024-07-28

La Varenne

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@salledurondpoint.com

