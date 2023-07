CINÉMA DE PLEIN AIR – PROJECTION DU FILM « WONDER » La Renaudière Sèvremoine, 26 août 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Profitez des dernières soirées d’été avec la projection en plein-air du fil « Wonder » à La Renaudière..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 22:00:00. EUR.

La Renaudière Parc Renaudin

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy the last evenings of summer with the outdoor screening of the film « Wonder » at La Renaudière.

Aproveche las últimas noches de verano con la proyección al aire libre de la película « Wonder » en La Renaudière.

Genießen Sie die letzten Sommerabende mit der Open-Air-Vorführung des Films « Wonder » in La Renaudière.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire