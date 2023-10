A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE la renardière Saint-Vulbas Catégories d’Évènement: haute alpes

Saint-Vulbas A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE la renardière Saint-Vulbas, 23 octobre 2023, Saint-Vulbas. A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE 23 – 29 octobre la renardière sur inscription Permettre aux enfants de 9 à 12 ans de découvrir la montagne sa faune et sa flore au travers d’activité de pleine nature. la renardière 273 rue du centre Saint-Vulbas 05330 haute alpes Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0963590394 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-29T00:00:00+02:00 – 2023-10-29T20:00:00+01:00 montagne sport de pleine nature Détails Catégories d’Évènement: haute alpes, Saint-Vulbas Autres Lieu la renardière Adresse 273 rue du centre Ville Saint-Vulbas Departement haute alpes Age min 9 Age max 12 Lieu Ville la renardière Saint-Vulbas latitude longitude 45.808338;5.274975

la renardière Saint-Vulbas haute alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vulbas/