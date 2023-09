Baptême poney à la Renarderie équitation la Renarderie Equitation Noues de Sienne, 24 octobre 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

La Renarderie Equitation ouvre ses portes pour découvrir l’équitation à poney, pour petits et grands..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 . .

la Renarderie Equitation

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



La Renarderie Equitation opens its doors to pony-riding for young and old alike.

La Renarderie Equitation abre sus puertas a los amantes de la equitación con ponis de todas las edades.

La Renarderie Equitation öffnet seine Türen, um das Ponyreiten für Groß und Klein zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche