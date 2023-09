« In pulse orchestral project » par l’Orchestre Régional de Normandie La Renaissance Mondeville, 7 avril 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Ce projet propose une rencontre inédite entre le trio jazz de Xavier Desandre-Navarre, In Pulse, et l’Orchestre Régional de Normandie.

Percussionniste chevronné, surnommé par ses pairs « Le Sorcier », Xavier Desandre-Navarre déploie dans ses compositions un univers coloré qui puise ses racines au cœur du monde. Sa musique convoque des rythmiques extra-européennes, aux influences multiples, associées aux pulsations du jazz.

C’est cet esprit ouvert sur le monde, conjoint aux musiciens d’In Pulse et de l’Orchestre de Normandie, que nous retrouvons dans cette création qui associe Xavier Desandre-Navarre aux percussions, Emil Spanyi au piano, Stéphane Kerecki à la contrebasse et l’Orchestre dirigé par son chef principal Jean Deroyer.

Xavier Desandre-Navarre, composition

Emil Spanyi, arrangements

Xavier Desandre-Navarre, percussions

Emil Spanyi, piano

Stéphane Kérécki, contrebasse

Jean Deroyer, direction musicale

Orchestre Régional de Normandie

Source : ORN.

2024-04-07 17:00:00 fin : 2024-04-07 18:00:00. .

La Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



This project features a unique encounter between Xavier Desandre-Navarre?s jazz trio, In Pulse, and the Orchestre Régional de Normandie.

A seasoned percussionist nicknamed « Le Sorcier » by his peers, Xavier Desandre-Navarre?s compositions unfold a colorful universe rooted in the heart of the world. His music draws on non-European rhythms and multiple influences, combined with the pulse of jazz.

It is this spirit of openness to the world, combined with the musicians of In Pulse and the Orchestre de Normandie, that we find in this creation, which brings together Xavier Desandre-Navarre on percussion, Emil Spanyi on piano, Stéphane Kerecki on double bass and the Orchestra led by its principal conductor Jean Deroyer.

Xavier Desandre-Navarre, composition

Emil Spanyi, arrangements

Xavier Desandre-Navarre, percussion

Emil Spanyi, piano

Stéphane Kérécki, double bass

Jean Deroyer, musical direction

Orchestre Régional de Normandie

Source : ORN

Este proyecto presenta un encuentro único entre el trío de jazz de Xavier Desandre-Navarre, In Pulse, y la Orquesta Regional de Normandía.

Experto percusionista apodado « El Hechicero » por sus colegas, las composiciones de Xavier Desandre-Navarre despliegan un universo colorista enraizado en el corazón del mundo. Su música se nutre de ritmos no europeos e influencias múltiples, combinadas con el pulso del jazz.

Es este espíritu de apertura al mundo, combinado con los músicos de In Pulse y la Orquesta de Normandía, lo que encontramos en esta creación, que reúne a Xavier Desandre-Navarre a la percusión, Emil Spanyi al piano, Stéphane Kerecki al contrabajo y la Orquesta dirigida por su titular Jean Deroyer.

Xavier Desandre-Navarre, composición

Emil Spanyi, arreglos

Xavier Desandre-Navarre, percusión

Emil Spanyi, piano

Stéphane Kérécki, contrabajo

Jean Deroyer, director musical

Orquesta Regional de Normandía

Fuente : ORN

In diesem Projekt treffen das Jazz-Trio von Xavier Desandre-Navarre, In Pulse, und das Orchestre Régional de Normandie aufeinander.

Der erfahrene Perkussionist Xavier Desandre-Navarre, der von seinen Kollegen « Le Sorcier » genannt wird, entfaltet in seinen Kompositionen ein farbenfrohes Universum, das seine Wurzeln im Herzen der Welt hat. Seine Musik vereint außereuropäische Rhythmen mit vielfältigen Einflüssen und den Pulsschlägen des Jazz.

Dieser weltoffene Geist, gemeinsam mit den Musikern von In Pulse und dem Orchestre de Normandie, findet sich in dieser Uraufführung wieder, die Xavier Desandre-Navarre am Schlagzeug, Emil Spanyi am Klavier, Stéphane Kerecki am Kontrabass und das Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Jean Deroyer vereint.

Xavier Desandre-Navarre, Komposition

Emil Spanyi, Arrangements

Xavier Desandre-Navarre, Schlagzeug

Emil Spanyi, Klavier

Stéphane Kérécki, Kontrabass

Jean Deroyer, musikalische Leitung

Orchestre Régional de Normandie

Quelle: ORN

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité