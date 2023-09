« L’homme qui plantait des arbres » par l’Orchestre Régional de Normandie La Renaissance Mondeville, 18 février 2024, Mondeville.

« D’après L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono © Editions Gallimard »

La nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, écrite en 1953, révèle une profondeur de sens ayant nourri depuis de nombreuses initiatives écologiques.

En 1987, Frédéric Back réalise un film d’animation à partir du texte de Giono, récompensé par plus de 40 prix à travers le monde et consacré l’année suivante par l’Oscar du meilleur film d’animation. Commencé en tons monochromes, les dessins se parent au fur et à mesure de couleurs jusqu’à un apogée final où le travail sur les couleurs n’est pas sans rappeler celui des peintres impressionnistes, eux-aussi très inspirés par la Provence et la Haute-Provence.

Habitué des projets pluridisciplinaires et particulièrement sensible aux œuvres picturales et cinématographiques, Marc-Olivier Dupin s’est vu confié par l’Orchestre de Normandie l’écriture d’une nouvelle partition sur ce film emblématique. L’Orchestre Régional crée ainsi un ciné-concert avec cinq musiciens et un comédien pour donner à voir et à entendre une œuvre écologiste, humaniste et politique, ode à l’opiniâtreté, à la patience, à l’humilité et à la ruralité.

Marc-Olivier Dupin (né en 1954)

L’homme qui plantait des arbres

Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

Fabrice Cals, comédien

Noé Clerc, accordéon

Alain Hervé, hautbois et cor anglais

Arthur Heintz, cor

Marion Lenart, harpe

Fabrice Béguin, contrebasse

Jean Deroyer, direction musicale

La Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



« Based on The Man Who Planted Trees by Jean Giono © Editions Gallimard »

Jean Giono?s 1953 short story, L?homme qui plantait des arbres (The Man Who Planted Trees), reveals a depth of meaning that has fueled numerous ecological initiatives ever since.

In 1987, Frédéric Back directed an animated film based on Giono?s text, which won over 40 awards worldwide, and the following year was awarded the Oscar for best animated film. Starting out in monochrome tones, the drawings gradually take on more and more color, culminating in a final climax in which the work on color is reminiscent of that of the Impressionist painters, who were also greatly inspired by Provence and Haute-Provence.

Marc-Olivier Dupin, accustomed to multidisciplinary projects and particularly sensitive to pictorial and cinematographic works, was asked by the Orchestre de Normandie to write a new score for this emblematic film. The Orchestre Régional has thus created a ciné-concert with five musicians and an actor, to give viewers and listeners an ecologically humanist and political work, an ode to perseverance, patience, humility and rurality.

Marc-Olivier Dupin (born 1954)

L’homme qui plantait des arbres

Commissioned by the Orchestre Régional de Normandie 2022

Fabrice Cals, actor

Noé Clerc, accordion

Alain Hervé, oboe and English horn

Arthur Heintz, horn

Marion Lenart, harp

Fabrice Béguin, double bass

Jean Deroyer, musical director

» Basado en El hombre que plantaba árboles de Jean Giono © Editions Gallimard

El cuento de Jean Giono El hombre que plantaba árboles, escrito en 1953, revela una profundidad de significado que ha alimentado muchas iniciativas ecológicas desde entonces.

En 1987, Frédéric Back realizó una película de animación basada en el texto de Giono, que ganó más de 40 premios en todo el mundo y el Oscar a la mejor película de animación al año siguiente. Los dibujos, que comienzan en tonos monocromos, van tomando color hasta culminar en un clímax final en el que el uso del color recuerda la obra de los pintores impresionistas, que también se inspiraron mucho en Provenza y Alta Provenza.

Marc-Olivier Dupin, acostumbrado a los proyectos multidisciplinares y especialmente sensible a las obras pictóricas y cinematográficas, recibió el encargo de la Orquesta de Normandía de escribir una nueva partitura para esta película emblemática. La Orquesta Regional ha creado así un cine-concierto con cinco músicos y un actor para mostrar y escuchar una obra ecológica, humanista y política, una oda a la perseverancia, la paciencia, la humildad y la ruralidad.

Marc-Olivier Dupin (nacido en 1954)

El hombre que plantaba árboles

Encargo de la Orquesta Regional de Normandía 2022

Fabrice Cals, actor

Noé Clerc, acordeón

Alain Hervé, oboe y corno inglés

Arthur Heintz, trompa

Marion Lenart, arpa

Fabrice Béguin, contrabajo

Jean Deroyer, director musical

« Nach L’homme qui plantait des arbres von Jean Giono © Editions Gallimard »

Jean Gionos Erzählung L’homme qui plantait des arbres (Der Mann, der Bäume pflanzt) aus dem Jahr 1953 offenbart eine Bedeutungstiefe, die seither zahlreiche Umweltinitiativen genährt hat.

1987 drehte Frédéric Back auf der Grundlage von Gionos Text einen Animationsfilm, der weltweit mehr als 40 Preise gewann und im Jahr darauf mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnet wurde. Die Zeichnungen, die in monochromen Tönen beginnen, werden nach und nach bunter und erreichen schließlich einen Höhepunkt, bei dem die Arbeit mit den Farben an die impressionistischen Maler erinnert, die ebenfalls stark von der Provence und der Haute-Provence inspiriert wurden.

Marc-Olivier Dupin, der an multidisziplinäre Projekte gewöhnt ist und eine besondere Sensibilität für malerische und filmische Werke hat, wurde vom Orchestre de Normandie beauftragt, eine neue Partitur zu diesem symbolträchtigen Film zu schreiben. Das Regionalorchester kreiert ein Filmkonzert mit fünf Musikern und einem Schauspieler, um ein ökologisches, humanistisches und politisches Werk zu sehen und zu hören, eine Ode an die Hartnäckigkeit, die Geduld, die Bescheidenheit und die Ländlichkeit.

Marc-Olivier Dupin (geboren 1954)

Der Mann, der Bäume pflanzte

Auftrag des Orchestre Régional de Normandie 2022

Fabrice Cals, Schauspieler

Noé Clerc, Akkordeon

Alain Hervé, Oboe und Englischhorn

Arthur Heintz, Horn

Marion Lenart, Harfe

Fabrice Béguin, Kontrabass

Jean Deroyer, musikalische Leitung

