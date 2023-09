« Les Musiciens de Sempé » par l’Orchestre Régional de Normandie La Renaissance Mondeville, 15 octobre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

L’Orchestre Régional de Normandie rend ici hommage à l’illustre dessinateur Sempé qui nous a quitté en août 2022. Le père du Petit Nicolas était un grand amoureux de musique et des musiciens, qu’il a croqués avec malice et tendresse.

Ce projet à la fois drôle et mélancolique s’appuie ainsi sur les nombreux entretiens qu’il a donnés sur la musique, du classique au jazz, notamment à l’antenne de France Musique avec Denisa Kerschova. Pour servir cette création, sur scène le comédien Benoît Marchand interprète le dessinateur Jean-Jacques Sempé qui s’entretient sur les musiciens, leurs manies et attitudes, et sur la musique et les illustrations qu’il en donne. Un quatuor à cordes de l’Orchestre de Normandie les accompagne aux côtés du pianiste jazz Bruno Angelini pour donner à entendre la palette des univers et de l’imaginaire de Sempé.

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor à cordes n°12 « Quartettsatz », D. 703

Maurice Ravel (1875-1937)

Quatuor à cordes M. 35

Duke Ellington (1899-1974)

Benoît Marchand, conception, mise en scène

Benoît Marchand, comédien

Bruno Angelini, piano jazz et arrangements

Quatuor à cordes de l’Orchestre Régional de Normandie :

Corinne Basseux-Béguin, violon 1

Jean-Yves Ehkirch, violon 2

Cédric Catrisse, alto

Aurore Doué, violoncelle

Source : ORN.

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

La Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



The Orchestre Régional de Normandie pays tribute to the illustrious cartoonist Sempé, who passed away in August 2022. The father of Petit Nicolas was a great lover of music and musicians, whom he sketched with malice and tenderness.

This project, both funny and melancholy, draws on the many interviews he gave on music, from classical to jazz, notably on France Musique with Denisa Kerschova. To support this creation, actor Benoît Marchand plays the role of cartoonist Jean-Jacques Sempé, who talks about musicians, their mannerisms and attitudes, and about music and the illustrations he gives of it. A string quartet from the Orchestre de Normandie accompanies them, along with jazz pianist Bruno Angelini, to bring out the full range of Sempé?s universe and imagination.

Franz Schubert (1797-1828)

String Quartet n°12 « Quartettsatz », D. 703

Maurice Ravel (1875-1937)

String Quartet M. 35

Duke Ellington (1899-1974)

Benoît Marchand, concept, direction

Benoît Marchand, actor

Bruno Angelini, jazz piano and arrangements

Orchestre Régional de Normandie string quartet :

Corinne Basseux-Béguin, violin 1

Jean-Yves Ehkirch, violin 2

Cédric Catrisse, viola

Aurore Doué, cello

Source : ORN

La Orquesta Regional de Normandía rinde homenaje al ilustre dibujante Sempé, fallecido en agosto de 2022. El padre de Petit Nicolas era un gran amante de la música y de los músicos, a los que dibujaba con picardía y ternura.

Este proyecto, divertido y melancólico a la vez, se basa en las numerosas entrevistas que concedió sobre música, desde la clásica hasta el jazz, en particular en France Musique con Denisa Kerschova. Para apoyar esta creación, el actor Benoît Marchand interpreta el papel del dibujante Jean-Jacques Sempé, que habla sobre los músicos, sus manierismos y actitudes, y sobre la música y las ilustraciones que hace de ella. Un cuarteto de cuerda de la Orquesta de Normandía les acompaña, junto al pianista de jazz Bruno Angelini, para dar voz al abanico del universo y la imaginación de Sempé.

Franz Schubert (1797-1828)

Cuarteto de cuerda nº 12 « Quartettsatz », D. 703

Maurice Ravel (1875-1937)

Cuarteto de cuerda M. 35

Duke Ellington (1899-1974)

Benoît Marchand, concepto, dirección

Benoît Marchand, actor

Bruno Angelini, piano de jazz y arreglos

Cuarteto de cuerda de la Orquesta Regional de Normandía :

Corinne Basseux-Béguin, violín 1

Jean-Yves Ehkirch, violín 2

Cédric Catrisse, viola

Aurore Doué, violonchelo

Fuente : ORN

Das Orchestre Régional de Normandie ehrt hier den berühmten Zeichner Sempé, der im August 2022 verstorben ist. Der Vater von Petit Nicolas war ein großer Liebhaber der Musik und der Musiker, die er mit Schalk und Zärtlichkeit zeichnete.

Dieses zugleich lustige und melancholische Projekt stützt sich auf die zahlreichen Interviews, die er über Musik, von der Klassik bis zum Jazz, gegeben hat, insbesondere auf France Musique mit Denisa Kerschova. Der Schauspieler Benoît Marchand spielt auf der Bühne den Zeichner Jean-Jacques Sempé, der sich mit ihm über Musiker, ihre Eigenheiten und Haltungen sowie über die Musik und ihre Illustrationen unterhält. Ein Streichquartett des Orchestre de Normandie begleitet die beiden neben dem Jazzpianisten Bruno Angelini, um die ganze Bandbreite von Sempés Welt und Vorstellungswelt zu Gehör zu bringen.

Franz Schubert (1797-1828)

Streichquartett Nr. 12 « Quartettsatz », D. 703

Maurice Ravel (1875-1937)

Streichquartett M. 35

Duke Ellington (1899-1974)

Benoît Marchand, Konzept, Regie

Benoît Marchand, Schauspieler

Bruno Angelini, Jazz-Piano und Arrangements

Streichquartett des Orchestre Régional de Normandie :

Corinne Basseux-Béguin, 1. Violine

Jean-Yves Ehkirch, Violine 2

Cédric Catrisse, Viola

Aurore Doué, Violoncello

Quelle: ORN

