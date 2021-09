Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte, Vendée LA RENAISSANCE LITTÉRAIRE ET L’HUMANISME À FONTENAY-LE-COMTE ET EN BAS-POITOU Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

LA RENAISSANCE LITTÉRAIRE ET L’HUMANISME À FONTENAY-LE-COMTE ET EN BAS-POITOU Fontenay-le-Comte, 27 septembre 2021, Fontenay-le-Comte. LA RENAISSANCE LITTÉRAIRE ET L’HUMANISME À FONTENAY-LE-COMTE ET EN BAS-POITOU 2021-09-27 18:30:00 – 2021-09-27 Salle d’honneur de la Mairie 9 Rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte Vendée dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Salle d'honneur de la Mairie 9 Rue Georges Clemenceau Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.46651#-0.80743