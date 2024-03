La Renaissance Artistique de Jean-Jacques de Launay Quand la Scène Rencontre la Toile Rouen, vendredi 15 mars 2024.

EXPOSITION DE PEINTURE

Dans le kaléidoscope des lumières des Cabarets Parisiens à l’éclat des projecteurs de « La France a un Incroyable Talent », du prestige de l’Olympia à la démesure de Las Vegas, Jean-Jacques de Launay a tracé un parcours fascinant, captivant les foules avec sa voix et sa présence scénique uniques. Cependant, avant de devenir une figure incontournable des scènes prestigieuses, le jeune artiste a consacré deux années de sa vie à l’étude de la peinture à l’école des Beaux-Arts de Rouen.

Aujourd’hui, Jean-Jacques de Launay revient à ses racines artistiques, présentant une trentaine de ses œuvres les plus récentes au « Grand Atelier », le nouveau lieu d’exposition normand. Cette école des Beaux-Arts a été le berceau de sa passion, une passion qui a résisté aux feux de la rampe et aux applaudissements enflammés. Les musées et les expositions ont toujours été ses terrains de jeu, où il a puisé une inspiration infinie. Dès que son agenda de performances le lui permet, Jean-Jacques retrouve son chevalet, préservant ainsi son lien avec la gestuelle picturale, cultivant sans relâche son imagination, sa maîtrise des formes, et son travail subtil de la couleur.

Mais ce retour délibéré à ses premières amours artistiques s’accompagne d’une évolution fascinante dans son approche picturale. Les œuvres récentes de Jean-Jacques de Launay révèlent une conscience augmentée du monde, une curiosité naturelle, des questionnements existentiels et une quête philosophique qui marquent ses créations contemporaines.

Les toiles de l’artiste semblent poser des questions profondes, invitant le spectateur à s’interroger sur des concepts tels que le microcosme et le macrocosme, le minéral et l’organique. Chaque œuvre offre une invitation à une introspection intime, incitant le public à réfléchir à sa propre réalité vécue.

L’événement tant attendu aura lieu le 15 mars au « Grand Atelier ». Le vernissage débutera à 18h30 en présence de l’artiste lui-même. Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans l’univers captivant de la peinture de Jean-Jacques de Launay. Son exposition à venir promet d’être un voyage artistique riche en émotions, une expérience qui transcende les frontières entre le spectacle et l’art visuel. Une renaissance artistique qui nous rappelle que derrière chaque artiste de scène se cache souvent un peintre passionné.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-24

75 Rue d’Amiens

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie etienne.lallemand@sfr.fr

L’événement La Renaissance Artistique de Jean-Jacques de Launay Quand la Scène Rencontre la Toile Rouen a été mis à jour le 2024-03-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES