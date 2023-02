La Renaissance : Art et Pouvoir – Cycle à l’Unité GROUPE LES ECHOS – LE PARISEN PARIS Catégories d’Évènement: 75015

La Renaissance : Art et Pouvoir – Cycle à l’Unité GROUPE LES ECHOS – LE PARISEN, 7 février 2023, PARIS. La Renaissance : Art et Pouvoir – Cycle à l’Unité GROUPE LES ECHOS – LE PARISEN. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-06-08 18:30. Tarif : 25.0 à 25.0 euros. le 20/09, 3/10, 8/11, 7/12/2022, 10/01, 7/02, 14/03, 4/04, 9/05, 6/06/2023 à 18h30 Choisissez le thème qui vous intéresse ! CYCLE LA RENAISSANCE : ART ET POUVOIR DANS LES COURS D’EUROPE La découverte des confins du monde, les courants humanistes ainsi que l’exploration des savoirs scientifiques bouleversent, dès le XIVe siècle, le Vieux Continent européen. Dans ce nouvel ordre, les grandes familles régnantes renforcent leur pouvoir par le développement d’un art de cour fastueux. Ainsi à la cour de France, de Charles Quint ou encore des Tudors, les artistes invités auprès des monarques rivalisent d’innovations et de modernité. Ce nouvel équilibre voit également naître de nouvelles familles politiques qui, elles aussi, attirent à elles ingénieurs, humanistes, artistes. Voici un panorama des cours européennes – où les artistes deviennent parfois ambassadeurs, ingénieurs – révélateur du nouveau monde établi.20 septembre : L’art des cours à l’aube de la RenaissanceIntervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art3 octobre : Les Médicis et la Renaissance à FlorenceIntervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art8 novembre : De Milan à Mantoue : les grandes familles princières italiennesIntervenant : Céline Parant, historienne de l’art, conférencière nationale 7 décembre : La Rome des papes et la Venise des dogesIntervenant : Sybille Bellamy-Brown, historienne de l’art 10 janvier : Diplomatie et circulation des œuvres dans l’Europe de la RenaissanceIntervenant : Anne-Sophie Godot, docteure es histoire de l’art 7 février : François Ier et la renaissance des arts à la cour de FranceIntervenant : Cédric Michon, Professeur des Universités en Histoire de la Renaissance14 mars : Les Tudor : l’art au service de la monarchie Intervenant : Cédric Michon, Professeur des Universités en Histoire de la Renaissance4 avril : A la cour de Charles QuintIntervenant : Sybille Bellamy-Brown, historienne de l’art9 mai : Femmes de pouvoir à la Renaissance, d’Anne de Bretagne à Marie de MédicisIntervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art6 juin : La Renaissance en Europe centrale, de Prague à BudapestIntervenant : Anne-Sophie Godot, docteure es histoire de l’artDurée des conférences : 1h30 Cycles de Conférences – Connaissance des Arts EUR25.0 25.0 euros Votre billet est ici GROUPE LES ECHOS – LE PARISEN PARIS 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 le 20/09, 3/10, 8/11, 7/12/2022, 10/01, 7/02, 14/03, 4/04, 9/05, 6/06/2023 à 18h30

