Conférence par Éric Parmentier, historien de l'Art diplômé de l'Ėcole du Louvre

Léonard, Michel-Ange et Raphaël… La fin du Quattrocento voit émerger et rayonner ces trois personnalités de premier ordre qui, plus qu'aucune autre, incarnent l'accomplissement artistique de la Renaissance et cette maniera moderna chère à Vasari. La conférence retracera le parcours de ces trois artistes complets, qui ont œuvré dans plusieurs disciplines, qui ont entretenu au fil de leur carrière une émulation réciproque, et qui sont devenues pour les générations suivantes des références et des modèles « classiques » de l'art.

Inscription à partir du 1er février sur les horaires d'ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone.
Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25

