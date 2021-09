Ornans Ornans Doubs, Ornans La Remuée#2 – L’Iliade et l’Odyssée (mais surtout l’Iliade) Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

La Remuée#2 – L’Iliade et l’Odyssée (mais surtout l’Iliade) Ornans, 18 septembre 2021, Ornans. La Remuée#2 – L’Iliade et l’Odyssée (mais surtout l’Iliade) 2021-09-18 – 2021-09-18 Parc de la Visitation 7, rue Édouard Bastide

Ornans Doubs Ornans Spectacle de rue qui revisite de manière décalée l’Iliade et l’Odyssée. contact@lepunkamouton.com Spectacle de rue qui revisite de manière décalée l’Iliade et l’Odyssée. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Parc de la Visitation 7, rue Édouard Bastide Ville Ornans lieuville 47.10361#6.15432