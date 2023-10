Ad Hoc festival : « Trait(s) » La Remuée, 9 décembre 2023, La Remuée.

La Remuée,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Cirque graphique – Cie Scom

L’art est la matière

Une artiste à la roue Cyr, structure acrobatique de 2 mètres de diamètre en forme de cercle, et un musicien au trombone et au soubassophone font jaillir formes et couleurs. Au rythme de la musique, le mouvement circassien s’écrit, se dessine. Dans ce cirque graphique, inspiré par les œuvres des peintres Joan Miró et Vassili Kandinsky, la roue Cyr a quelque chose d’hypnotique. Le musicien quant à lui développe une musique urbaine, proche de l’influence trip-hop dans laquelle se glisse une ritournelle empreinte de nostalgie. Dans cette mise en scène circulaire, les enfants comme les adultes retrouvent la piste du cirque autour de laquelle ils s’installent pour un voyage sans narration, plein de charme et débordant de créativité.

Lieu de rendez-vous : La Remuée

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

As part of the Ad Hoc festival.

Graphic circus – Cie Scom

Art is matter

A performer on the Cyr wheel, a 2-meter-diameter acrobatic structure in the shape of a circle, and a musician on trombone and sub-bassophone conjure up shapes and colors. To the rhythm of the music, circus movement is written and drawn. In this graphic circus, inspired by the works of painters Joan Miró and Vassili Kandinsky, the Cyr wheel has a hypnotic quality. The musician, for his part, develops an urban sound, close to trip-hop influences, into which a nostalgic ritornello slips. In this circular staging, children and adults alike rediscover the circus ring, around which they settle for a narrative-free journey, full of charm and brimming with creativity.

Meeting place : La Remuée

Running time: 35 min

Price: 5?

Open to all, ages 3 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Circo gráfico – Cie Scom

El arte es materia

Un artista en la rueda Cyr, una estructura acrobática de 2 metros de diámetro en forma de círculo, y un músico con trombón y sub-bajo conjuran formas y colores. Al ritmo de la música, el movimiento circense se escribe y se dibuja. En este circo gráfico, inspirado en las obras de los pintores Joan Miró y Vassili Kandinsky, la rueda Cyr tiene un carácter hipnótico. El músico, por su parte, desarrolla un sonido urbano, próximo a la influencia del trip-hop, en el que se cuela un ritornello nostálgico. En esta puesta en escena circular, niños y adultos se encuentran de nuevo en la pista del circo, alrededor de la cual se instalan en un viaje no narrativo, lleno de encanto y rebosante de creatividad.

Lugar de encuentro : La Remuée

Duración: 35 minutos

Precio: 5 euros

Todas las edades, a partir de 3 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Grafischer Zirkus – Cie Scom

Kunst ist Materie

Eine Artistin auf dem Cyr-Rad, einer akrobatischen Struktur mit 2 Metern Durchmesser in Kreisform, und ein Musiker mit Posaune und Soubassophon lassen Formen und Farben entstehen. Im Rhythmus der Musik wird die Zirkusbewegung geschrieben und gezeichnet. In diesem grafischen Zirkus, der von den Werken der Maler Joan Miró und Wassili Kandinsky inspiriert ist, hat das Cyr-Rad etwas Hypnotisches an sich. Der Musiker entwickelt eine urbane Musik mit Trip-Hop-Einflüssen, in die sich ein nostalgisches Ritornell einschleicht. In dieser kreisförmigen Inszenierung finden Kinder und Erwachsene die Zirkusmanege wieder, um die sie sich auf einer Reise ohne Erzählung niederlassen, die voller Charme und Kreativität ist.

Treffpunkt : La Remuée

Dauer: 35 min

Einheitlicher Preis: 5?

Für alle ab 3 Jahren

