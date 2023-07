Tournée Superlove – La Remuée La Remuée, 1 septembre 2023, La Remuée.

La Remuée,Seine-Maritime

Cet été, pour la seconde année, Superlove prend la route à la rencontre du public de la communauté urbaine et vous donne rendez-vous pour profiter de concerts, d’expositions et d’ateliers. Fin juillet puis fin août, la Tournée Superlove vous donne rendez-vous dans différentes villes du territoire pour profiter de concerts, d’expositions et d’ateliers.

Préparez-vous à être transportés dans un univers artistique éclectique avec le style et le flow de Komé, les mélodies captivantes de Blue Peony, l’énergie débordante de Liev, les vibes solaires de Volt et l’univers singulier de Bana Naskit !

Sur chaque étape, vous pourrez profiter de deux concerts, d’une exposition et d’un atelier tout public.

La restauratrice de Freak (situé au quartier Saint-François du Havre) proposera des collations à petits prix et l’association offrira un verre de sirop à l’eau à toutes et tous.

> 1 septembre à la Remuée avec Komé, Blue Peony & Bana Naskit

Accès libre et gratuit..

2023-09-01 16:30:00 fin : 2023-09-01 21:00:00. .

La Remuée 76430 Seine-Maritime Normandie



This summer, for the second year running, Superlove takes to the road to meet the public of the urban community and invites you to enjoy concerts, exhibitions and workshops. At the end of July and again at the end of August, the Superlove Tour will take you to various towns in the region for concerts, exhibitions and workshops.

Prepare to be transported into an eclectic artistic universe with the style and flow of Komé, the captivating melodies of Blue Peony, the boundless energy of Liev, the solar vibes of Volt and the singular universe of Bana Naskit!

On each stage, you can enjoy two concerts, an exhibition and a workshop for the general public.

The Freak restaurant (located in the Saint-François district of Le Havre) will be serving snacks at low prices, and the association will be offering a glass of water syrup to everyone.

> September 1 at La Remuée with Komé, Blue Peony & Bana Naskit

Free admission.

Este verano, por segundo año consecutivo, Superlove sale a la carretera para encontrarse con el público de la comunidad urbana e invitarle a disfrutar de conciertos, exposiciones y talleres. A finales de julio y de nuevo a finales de agosto, la Gira Superlove les llevará a varias ciudades de la región para asistir a conciertos, exposiciones y talleres.

Prepárese para ser transportado a un universo artístico ecléctico con el estilo y el flow de Komé, las cautivadoras melodías de Blue Peony, la energía desbordante de Liev, las soleadas vibraciones de Volt y el singular universo de Bana Naskit

En cada escenario podrá disfrutar de dos conciertos, una exposición y un taller para el público en general.

El restaurante Freak (en el barrio Saint-François de Le Havre) servirá tentempiés a bajo precio, y la asociación ofrecerá un vaso de jarabe de agua a todo el mundo.

> 1 de septiembre en la Remuée con Komé, Blue Peony & Bana Naskit

Entrada gratuita.

Diesen Sommer macht sich Superlove zum zweiten Mal auf den Weg, um das Publikum des Stadtgebiets zu treffen und Sie zu Konzerten, Ausstellungen und Workshops einzuladen. Ende Juli und Ende August lädt die Superlove-Tour Sie zu Konzerten, Ausstellungen und Workshops in verschiedenen Städten der Region ein.

Bereiten Sie sich darauf vor, in ein eklektisches künstlerisches Universum entführt zu werden, mit dem Stil und dem Flow von Komé, den fesselnden Melodien von Blue Peony, der überschäumenden Energie von Liev, den sonnigen Vibes von Volt und der einzigartigen Welt von Bana Naskit!

Auf jeder Etappe können Sie von zwei Konzerten, einer Ausstellung und einem Workshop für alle Altersgruppen profitieren.

Die Restaurantbesitzerin von Freak (im Viertel Saint-François in Le Havre) bietet Snacks zu kleinen Preisen an und der Verein schenkt allen ein Glas Wassersirup.

> 1. September in La Remuée mit Komé, Blue Peony & Bana Naskit

Freier Zugang und kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche